Какие растения посадить в огороде, чтобы раз и навсегда избавиться проволочника

Они прогрызают ходы в картофеле, редисе и других корнеплодах

Один из неприятных вредителей, которые могут навредить огороду, — это проволочник. Это не отдельный вид насекомых, а личинки жука‑щелкуна, которые развиваются в почве. Он может нападать на почти все корнеплоды.

Для того чтобы забыть об испорченных редисе или картофеле, пишет ukr.media, можно использовать живые растения в виде ограждения для грядок, которые не только экологически чистые, но и обладают свойствами, о которых многие не знают.

Каких растений боится проволочник

Зеленый лук

Растение сажают на расстоянии 2-3 метров друг от друга в качестве ловушки. Зеленый лук привлекает насекомых, что позволяет выкопать и уничтожить личинки вредителей в будущем.

Бобовые культуры

Фасоль, бобы, горох и соя могут быть посажены в ряды. Корневая система этих растений может привлечь личинок жука-щелкуна. Эти вредители могут быть собраны и утилизированы уже после первых заморозков.

Кроме того, одним из способов защиты картофеля от вредителей является посадка фасоли в одной лунке с картофелем. Это позволяет перенаправить внимание вредителей с корней картофеля на корни бобовых культур.

Цветы

Наиболее популярным и надежным выбором являются бархатцы, которые рекомендуется высаживать вдоль границы участка или огорода. Белая горчица также имеет аналогичный эффект.

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