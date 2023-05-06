Для чего опытные дачники оставляют на огороде обычные обмылки: вот это польза

Попробуйте сделать своими руками маленькие мешочки со старыми кусочками мыла

Чтобы увеличить урожайность на огороде, мы часто используем современные химические препараты, которые, к сожалению, могут оказать вред человеческому здоровью. Однако, есть более здоровые альтернативы, например, использование обмылков, то есть старых кусочков мыла, которые не наносят вреда овощам, фруктам и домашним животным.

Обмылки — это безопасное и эффективное средство, которое многие огородники уже опробовали. Они помогают бороться с вредителями и грызунами, что приводит к увеличению урожайности. Об этом пишет Ukr.Media.

Как использовать обмылки в огороде

Чтобы использовать обмылки в огороде, нужно подготовить несколько материалов:

кусочки использованного мыла,

мини-мешки из материала,

шнурки,

ножик,

деревянные колышки,

молоток.

После этого можно создать маленькие мешочки с обмылками и разместить их в разных частях огорода. Аромат мыла отпугнет вредителей и поможет увеличить урожайность. Как это сделать:

Разделяем кусочки мыла на большие части и отправляем каждую кучку в свой мешочек. Связываем, но не туго. Связывая мешочек шнурком оставляем кольцо, за которое будем подвешивать мешочек. Берем подготовленные раньше колышки и отправляемся на участок. По всей границе участка забиваем колышки, и делаем на колышке ножом легкое ущелье – место куда будет за шнурок подвешиваться мешочек. Подвешиваем мешочки на каждый колышек.

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