Как применить обычную гвоздику от насекомых в доме: самая дешевая хитрость

Назойливые мошки, комары и тараканы больше не побеспокоят

В жизни проблем и так уйма, а тут еще эти назойливые насекомые в доме… Мы уже рассказывали, как садоводам избавиться от муравьев в саду, а теперь поделимся эффективным способом предотвращения появления мошек, тараканов и комаров в своем жилище.

В борьбе с этими насекомыми помогает обычный столовый уксус и гвоздика. Достаточно приготовить из двух ингредиентов раствор, который полностью выведет мошек и тараканов из вашего жилища. Этот способ очень простой, но и весьма эффективный, пишет cpykami.

Как приготовить раствор против насекомых

В пульверизатор наливаем 1 стакан столового уксуса и добавляем 3 чайных ложки гвоздики. Оставляем на пару часов. Настоем, что получился, обрызгиваем растения и места, где зачастую водятся мошки; шторы и окна, где бывают комары, а также места, где появляются тараканы и другие насекомые.

Кстати, существует много способов, которые помогают избавиться от тли, но не все они приносят потрясающий эффект. Ранее "Телеграф" поделился одним народным способом, который отпугивает тлю на раз — больше она не появится ни в саду, ни в огороде.