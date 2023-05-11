Урожай будет на зависть, если подкормить чеснок в мае этими удобрениями

Если не пропустить майскую подкормку, то можно собрать урожай всем на зависть

Чеснок, выращенный на почве, которая была хорошо удобрена в осенний период, не выходит из зимней спячки в полную силу. Если не оказать помощь растениям в ранние сроки, то они могут потерять свою жизненную силу в начале весны, и урожай будет гораздо меньшим.

Когда чеснок выходит из зимовки, первым делом необходимо удобрить его азотными удобрениями, пишет bb.lv. Как только появятся зеленые побеги, нужно рассыпать мочевину (карбамид) на влажной почве, используя одну столовую ложку удобрения на квадратный метр.

Для следующего шага необходимо пройтись по посадке с тонкой лопаткой, чтобы не повредить молодые растения и заделать гранулы удобрения в почву. Это крайне важно. Если использовать удобрение вместе с весенними осадками, оно быстро растворится и обеспечит растения азотом, который необходим для успешного роста зелени и получения крупных головок чеснока.

Вместо использования мочевины можно применять аммиачную селитру, настой коровяка, птичий настой или настой биогумуса. Также возможно использовать обычную нитрофоску, которая также содержит большое количество азота. Не следует забывать в мае о необходимости рыхления почвы, так как зимой она сильно уплотняется и нуждается в насыщении кислородом.

Когда зеленые перья чеснока достигнут длины 10-12 см, рекомендуется подкормить растения древесной золой. Для этого нужно аккуратно удалить почву у основания растений до того, как появятся зубки, а затем посыпать золой на каждый квадратный метр, используя около стакана золы. После этого почву следует вернуть на место. Зола обеспечит чеснок калием и микроэлементами, снизит кислотность почвы и защитит от грибковых инфекций.

Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.