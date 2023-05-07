3 проверенных способа избавиться от майского жука и спасти урожай

Химикаты вредят садовым и огородным культурам

Майские жуки являются опасными вредителями для огорода, но опытные садоводы знают, как избавиться от них на долгое время.

С наступлением тепла эти жуки начинают свою атаку на многие культуры, уничтожая растения даже в виде личинок. Однако существуют эффективные способы защиты от нашествия майских жуков, которые не требуют применения химических средств, и опытные садоводы их знают. Об этом пишет ukr.media.

Народные способы борьбы с майскими жуками

1. Настой из луковой шелухи

Чтобы приготовить этот раствор, добавьте шелуху в воду в соотношении 1:3 и дайте ей настояться в течение 3-5 дней. Затем разведите полученную жидкость водой в пропорции 1:1, чтобы концентрация стала менее сильной.

2. Йод от личинок майского жука

Добавьте примерно 20 капель йода в 10-литровое ведро с водой, затем используйте полученный раствор для обработки растений и грядок. Чтобы достичь желаемого эффекта, повторите эту процедуру через пять дней.

3. Спирт от майского жука

Рекомендуется использовать одинаковые пропорции при разведении спирта и йода. Важно начинать обрабатывать огород незамедлительно, так как вещество быстро испаряется.

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