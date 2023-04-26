Приготовьте домашний отпугиватель — и тля не появится нив саду, ни в огороде

Этот вредитель боится одно аптечное средство

Существует много способов, которые помогают избавиться от тли, но не все они приносят потрясающий эффект. Даже самые дорогие химсредства "пропускают" вредителей в огороды и сады, от чего и растения потом не могут похвастаться хорошими урожаями.

Не торопитесь идти в магазин за химикатами. "Телеграф" предлагаем обратить внимание на народный способ, который включает в себя использование одного аптечного средства — нашатырного спирта. Это отличная защита от вредителей, в частности тли. Об этом пишет ukr.media.

Как приготовить отпугиватель от тли

В небольшом количестве воды нужно развести 2 столовые ложки нашатырного спирта и 1 столовую ложку прилипателя или жидкого мыла (моющего средства для посуды). Затем эту смесь нужно перелить в 8-10 л теплой воды. Опрыскивать растения этим раствором необходимо снизу вверх. Такая подкормка из нашатырного спирта защитит ваши растения от нашествия тли.

Отметим, что опытные огородники должны знать, какими проверенными рецептами избавиться от вредителей на огороде без использования химикатов. Ранее "Телеграф" писал, как защитить капусту от гусениц и уберечь плодовые деревья от муравьев.