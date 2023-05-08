Готовимся к большому урожаю: названы самые лучшие удобрения для огорода

Следует обратить особое внимание на эти добавки

Существует разнообразие удобрений, единая цель которых заключается в помощи растениям в их развитии и предоставлении им необходимых веществ. Перед приобретением удобрений в магазине необходимо убедиться, что ваши растения действительно нуждаются в них.

Если нужда в азоте и фосфоре очевидна, то ниже приведен список лучших удобрений для огорода, которые вы можете приобрести. Советами поделились на сайте bb.lv.

Сапропель

Это натуральное удобрение, которое формируется в донных отложениях свежих водоемов на протяжении десятков лет. В процессе формирования оно поглощает полезные вещества и микроэлементы от живых и мертвых организмов, при ограниченном доступе кислорода. Состав сапропеля обильный и содержит в себе такие полезные вещества, как натрий, калий, фосфор, аминокислоты, ферменты, различные витамины группы B, E, C, D и P.

Компост и навоз

Эти два типа естественных удобрений различаются друг от друга в концентрации микроэлементов и полезных веществ, но оба являются натуральными и могут быть изготовлены в домашних условиях. Они являются самыми доступными удобрениями, но содержат меньше полезных соединений, чем однокомпонентные подкормки.

Сульфат калия

Использование этого однокомпонентного удобрения поможет растениям исправить недостаток калия, особенно ягодам и плодовым культурам, что сделает их более устойчивыми к зимним условиям. Оно также может быть полезно для перцев, баклажанов и огурцов. Однако необходимо обратить внимание, что такое удобрение не подходит для кислых почв.

Мочевина

Мочевина является наиболее распространенным и широко используемым азотным удобрением. Однако необходимо быть осторожным при ее использовании, так как высокое содержание азота может вызвать ожоги у растений. Кроме того, рекомендуется вносить мочевину в почву весной при перекопке или подготовке грядок и регулярно подкармливать растения в течение их роста, так как это удобрение может быстро вымываться с почвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать огурцы, чтобы вырастить достойный урожай. Без необходимых удобрений урожай этой овощной культуры будет только хуже.