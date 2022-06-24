Чем нужно кормить огурцы, чтобы урожай всегда радовал: три жидких подкормки

На количество плодов огурцов больше всего влияет полив и подкормка.

Для активного роста и обильного плодоношения огурцы следует подкармливать. Без необходимых удобрений урожай этой овощной культуры будет только хуже. Чем кормить огурцы — читайте ниже.

Как пишет Ukr.Media, не все владельцы огородов знают, что огурцы нуждаются в трех разных жидкостях: они позволят вырастить достойный урожай.

Чем подкармливать огурцы, чтобы получился обильный урожай

Теплая вода. Температура воды для полива должна быть примерно 25-30 градусов. В противном случае огурцы будут подвергаться заболеваниям. Настой навоза. В этом случае навоз разбавляем водой в соотношении 1:10. Для куриного помета используется в 2 раза больше воды. Вносим подкормку при появлении 3-4 листов, и только в почву. Вода с медом: 1 чайную ложку разводим в стакане теплой воды и перемешиваем до полного растворения меда. Опрыскиваем растения. Аромат настоя привлечет пчел, в результате чего на кустах появится много плодов.

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