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Чем нужно кормить огурцы, чтобы урожай всегда радовал: три жидких подкормки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем удобрять огурцы Новость обновлена 24 июня 2022, 18:11
Чем удобрять огурцы

На количество плодов огурцов больше всего влияет полив и подкормка.

Для активного роста и обильного плодоношения огурцы следует подкармливать. Без необходимых удобрений урожай этой овощной культуры будет только хуже. Чем кормить огурцы — читайте ниже.

Как пишет Ukr.Media, не все владельцы огородов знают, что огурцы нуждаются в трех разных жидкостях: они позволят вырастить достойный урожай.

Чем подкармливать огурцы, чтобы получился обильный урожай

  1. Теплая вода. Температура воды для полива должна быть примерно 25-30 градусов. В противном случае огурцы будут подвергаться заболеваниям.
  2. Настой навоза. В этом случае навоз разбавляем водой в соотношении 1:10. Для куриного помета используется в 2 раза больше воды. Вносим подкормку при появлении 3-4 листов, и только в почву.
  3. Вода с медом: 1 чайную ложку разводим в стакане теплой воды и перемешиваем до полного растворения меда. Опрыскиваем растения. Аромат настоя привлечет пчел, в результате чего на кустах появится много плодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем поливать огурцы на огороде нашатырным спиртом.

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#Огурцы #Огород #Удобрение