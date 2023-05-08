Готуємося до великого врожаю: названо найкращі добрива для городу

Слід звернути особливу увагу на ці добавки

Існує різноманітність добрив, єдина мета яких полягає у допомозі рослинам у їх розвитку та наданні їм необхідних речовин. Перед придбанням добрив у магазині необхідно переконатися, що ваші рослини дійсно потребують їх.

Якщо потреба в азоті та фосфорі очевидна, то нижче наведено список кращих добрив для городу, які ви можете придбати. Порадами поділилися на сайті bb.lv.

Сапропель

Це натуральне добриво, яке формується у донних відкладах свіжих водойм протягом десятків років. У процесі формування воно поглинає корисні речовини та мікроелементи від живих та мертвих організмів, при обмеженому доступі кисню. Склад сапропелю багатий і містить такі корисні речовини, як натрій, калій, фосфор, амінокислоти, ферменти, різні вітаміни групи B, E, C, D і P.

Компост та гній

Ці два типи природних добрив відрізняються один від одного в концентрації мікроелементів та корисних речовин, але обидва є натуральними та можуть бути виготовлені в домашніх умовах. Вони є найдоступнішими добривами, але містять менше корисних сполук, ніж однокомпонентні підживлення.

Сульфат калію

Використання цього однокомпонентного добрива допоможе рослинам виправити нестачу калію, особливо ягоди та плодові культури, що зробить їх більш стійкими до зимових умов. Воно також може бути корисним для перців, баклажанів та огірків. Однак необхідно звернути увагу, що таке добриво не підходить для кислих ґрунтів.

Сечовина

Сечовина є найбільш поширеним і тим, що широко використовується, азотним добривом. Однак необхідно бути обережним при її використанні, оскільки високий вміст азоту може спричинити опіки рослин. Крім того, рекомендується вносити сечовину в ґрунт навесні при перекопуванні або підготовці грядок і регулярно підгодовувати рослини протягом їх зростання, оскільки це добриво може швидко вимиватися з ґрунту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодовувати огірки, щоби виростити гідний урожай. Без необхідних добрив урожай цієї овочевої культури буде лише гіршим.