Головки часнику будуть вдвічі більшими, якщо зробити з ґрунтом це

Багато хто скаржиться, що часник сходить дрібним і родить невдалим

Городники часто висловлюють невдоволення тим, що їхні посадки часнику дають невеликі та невдалі врожаї, навіть попри те, що використали відмінний посівний матеріал.

Урожайність може бути пов’язана з тим, як глибоко було посаджено насіння, чи була використана мульча для утримання вологи на грядці, а також з тим, чи були рослини политі хімічними добривами або натуральними матеріалами.

Без сумніву, більшість дачників знають, що картоплю треба прикопувати. З часником так само можна зробити щось подібне — землю під головками часнику розпушують, щоб вони були вільні від ґрунту, пише ukr.media.

Хитрий прийом, щоб збільшити розмір головок часнику у кілька разів

Коли з’являється молоде листя на майбутньому часнику, необхідно використовувати вила або інший гострий інструмент для створення вертикальних отворів під кутом 90 градусів на відстані від рослин на 10-15 сантиметрів. Це забезпечить аерацію ґрунту, що допоможе паросткам часнику отримати кисень та швидше розвиватися. Після цієї процедури головки часнику починають отримувати харчування та активно зростати. Цей метод особливо корисний на важких і глинистих ґрунтах, оскільки без аерації часник може почати задихатися і рости дрібним.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряк корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.