Оригінальний спосіб збільшити врожай за допомогою дірявого відра

Способів використання старих дірявих відер у садово-городньому господарстві непомірно

Багато хто, навіть досвідчені, дачники запитають, як старе відро може допомогти виростити великий та якісний урожай рослин на городі? Виявляється, воно безпосередньо впливає на культури, зокрема вміст цього, на перший погляд, непридатного відра.

Про те, що старе відро може стати в пригоді городникам, які хочуть отримати великий урожай овочів, пише remotvet. Діряве відро наповнюють компостом, який є джерелом корисних речовин для культур.

Як збільшити врожай овочів на городі

Проробляємо у відрі безліч дірочок — вони необхідні, щоб вода просочувалася в ґрунт. Діряве відро наповнюємо компостом і встановлюємо в заздалегідь вириту яму посеред грядки. По колу від закопаної ємності висаджуємо рослини.

Як це працює: рідина надходитиме безпосередньо до кореневої системи культур. А компост, як ми знаємо, виступатиме джерелом корисних речовин, яких потребують рослини.

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