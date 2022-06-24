Чим потрібно годувати огірки, щоб урожай завжди радував: три рідкі підживлення
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На кількість плодів огірків найбільше впливає полив та підживлення
Для активного росту та рясного плодоношення огірки слід підгодовувати. Без необхідних добрив урожай цієї овочевої культури буде лише гірший. Чим годувати огірки — читайте нижче.
Як пише Ukr.Media, не всі власники городів знають, що огірки потребують трьох різних рідин: вони дозволять виростити гідний урожай.
Чим підгодовувати огірки, щоб вийшов багатий урожай
- Тепла вода. Температура води для поливу має бути приблизно 25-30 градусів. В іншому випадку огірки будуть піддаватися захворюванням.
- Настій гною. В цьому випадку гній розбавляємо водою у співвідношенні 1:10. Для курячого посліду використовується вдвічі більше води. Вносимо підживлення з появою 3-4 листів, і лише у ґрунт.
- Вода з медом: 1 чайну ложку розводимо у склянці теплої води та перемішуємо до повного розчинення меду. Обприскуємо рослини. Аромат настою привабить бджіл, у результаті чого на кущах з’явиться багато плодів.
Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо поливати огірки на городі нашатирним спиртом.