Чим потрібно годувати огірки, щоб урожай завжди радував: три рідкі підживлення

На кількість плодів огірків найбільше впливає полив та підживлення

Для активного росту та рясного плодоношення огірки слід підгодовувати. Без необхідних добрив урожай цієї овочевої культури буде лише гірший. Чим годувати огірки — читайте нижче.

Як пише Ukr.Media, не всі власники городів знають, що огірки потребують трьох різних рідин: вони дозволять виростити гідний урожай.

Чим підгодовувати огірки, щоб вийшов багатий урожай

Тепла вода. Температура води для поливу має бути приблизно 25-30 градусів. В іншому випадку огірки будуть піддаватися захворюванням. Настій гною. В цьому випадку гній розбавляємо водою у співвідношенні 1:10. Для курячого посліду використовується вдвічі більше води. Вносимо підживлення з появою 3-4 листів, і лише у ґрунт. Вода з медом: 1 чайну ложку розводимо у склянці теплої води та перемішуємо до повного розчинення меду. Обприскуємо рослини. Аромат настою привабить бджіл, у результаті чого на кущах з’явиться багато плодів.

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