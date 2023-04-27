Оригинальный способ увеличить урожай с помощью дырявого ведра

Способов использования старых дырявых ведер в садово-огородном хозяйстве немерено

Многие, даже опытные, дачники спросят, как старое ведро может помочь вырастить большой и качественный урожай растений на огороде? Оказывается, оно непосредственно влияет на культуры, в частности содержимое этого, на первый взгляд, непригодного ни на что ведра.

О том, что старое ведро может очень пригодится огородникам, которые хотят получить большой урожай овощей, пишет remotvet. Дырявое ведро наполняют компостом, который выступает источником полезных веществ для культур.

Как увеличить урожай овощей в огороде

Проделываем в ведре множество дырочек — они необходимы, чтобы вода просачивалась в почву. Дырявое ведро наполняем компостом и устанавливают в заранее вырытую яму посреди грядки. По кругу от закопанной емкости высаживаем растения.

Как это работает: жидкость будет поступать напрямую к корневой системе культур. А компост, как мы знаем, будет выступать источником полезных веществ, в которых нуждаются растения.

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