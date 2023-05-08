Головки чеснока будут в два раза больше, если сделать с почвой это

Многие жалуются, что чеснок сходит мелким и урождается неудачным

Огородники часто выражают недовольство тем, что их посадки чеснока дают небольшие и неудачные урожаи, даже несмотря на то, что был использован отличный посевной материал.

Урожайность может быть связано с тем, как глубоко были посажены семена, была ли использована мульча для удержания влаги на грядке, а также с тем, были ли растения политы химическими удобрениями или натуральными материалами.

Без сомнения, большинство дачников знают, что картофель нужно прикапывать. С чесноком так же можно сделать что-то подобное — землю под головками чеснока рыхлят, чтобы они были свободны от почвы, пишет ukr.media.

Хитрый прием, чтобы увеличить размер головок чеснока в несколько раз

Когда появляются молодые листья на будущем чесноке, необходимо использовать вилы или другой острый инструмент для создания вертикальных отверстий под углом 90 градусов в отдалении от растений на 10-15 сантиметров. Это обеспечит аэрацию почвы, что поможет росткам чеснока получить кислород и быстрее развиваться. После этой процедуры головки чеснока начинают получать питание и активно расти. Этот метод особенно полезен на тяжелых и глинистых почвах, так как без аэрации чеснок может начать задыхаться и расти мелким.

Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.