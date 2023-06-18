Як правильно поливати плодові дерева влітку: важливі нюанси

Для зростання та розвитку деревам необхідний своєчасний полив

Дерева у саду потребують поливів так само як і інші рослини на ділянці. Саджанцям потрібна волога, щоб добре прижитися та розвиватися, а дорослим деревам – для формування багатого врожаю.

За сезон саджанці потрібно полити як мінімум 4-5 разів. По 2-3 відра води піде під яблуню та грушу. Сливам і вишні потрібно трохи менше – 1-2 відра за полив, пише СОДа.

Дорослим деревам достатньо 2-3 полива за сезон. Але у посушливе літо варто збільшити кількість поливів.

Скільки разів і коли поливати плодові дерева

Яблуня та груша вимагають рясного поливу у травні-липні та помірного – у серпні-вересні. Якщо літо спекотне, поливайте яблуню та грушу 3-4 рази за сезон, а якщо воно ще й сухе – 4-5 разів.

Сливи погано переносять як нестачу, так і надлишок вологи. Найбільше вони потребують поливів навесні та в першій половині літа.

Вишню не можна поливати дуже часто. Вода утрамбовує ґрунт і витісняє з нього кисень. Достатньо буде полити вишню під час активного зростання пагонів наприкінці червня, у період дозрівання ягід у липні та наприкінці вересня.

Скільки води потрібно для поливу плодових дерев

При поливі дерев норма води змінюється в залежності від віку культури:

саджанець – 30-50 л води;

3-5-річні дерева – 50-80 л;

7-12-річні – 120-150 л;

більш дорослі – 30-50 л на 1 кв.м підствольного кола.

Ідеально поливати дерева рано вранці, можна ввечері. Вдень полив допускається, якщо погода похмура. Не можна використовувати для поливу дерев холодну воду зі свердловин чи колодязя.

Раніше "Телеграф" розповідав про правила поливу полуниці.