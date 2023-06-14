В який час доби потрібно поливати рослини влітку: і це не ранок

Поливати рослини на дачній ділянці потрібно правильно, інакше врожаю не дочекаєтесь

Досвідчені дачники знають, що рослини на дільниці вимагають поливу. Ті самі огірки без достатньої кількості рідини виростуть гіркими. Однак важливо вибрати правильний час для цієї процедури.

Якщо ви думали, що поливати рослини на городі та в саду потрібно вранці, то це не зовсім правильно для літнього сезону. Про це повідомляє видання Express.

Так, полив — обов’язковий етап догляду, без якого зростання культур неможливе. В який час доби найкраще поливати рослини? Навесні і восени рекомендується робити це рано-вранці, але влітку краще почекати до вечора, оскільки полив при яскравому сонці може обпекти рослини.

При поливі ввечері менш імовірно випаровування, а значить, рослина фактично отримає всю воду, що їй подана. Крім того, дачникам слід направляти воду з лійки до коріння, уникаючи попадання на листя, щоб запобігти розвитку хвороб.

Додамо, що при поливі важливо враховувати тип ґрунту. Якщо у вас піщаний ґрунт, поливайте рослини часто і потроху, оскільки він не може утримувати багато води. На глинистих ділянках можна поливати культури великою кількістю води, але рідше.

Також городники повинні знати, що рослинам, орієнтованим на південь, потрібно більше води, бо прямі сонячні промені швидко висушують ґрунт. Деякі овочі вимагають більше води, ніж інші. Наприклад, помідори й троянди потребують рясного поливу, тоді як лаванда, мак чи спаржа не так часто відчувають спрагу.

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