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Птахи облітатимуть малину та черешню за кілометр: як зробити ефективне "лякало"

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Птахи можуть швидко знищити врожай ягід
Птахи можуть швидко знищити врожай ягід. Фото pexels.com

Гуманний спосіб позбутися настирливих пернатих на ділянці

Птахи є незамінними помічниками для дачників. Вони спритно та ефективно знищують комах, які шкодять рослинам на ділянці. Але часто пернаті й самі можуть знищувати врожай не гірший за комах. Особливо, коли справа стосується ягід.

Захистити врожай ягід від пташок можна кількома способами. Якщо вам потрібний ефективний, але водночас гуманний засіб — скористайтеся фольгою.

Натягніть мотузку або волосінь між деревами. Прикріпіть до неї блискучі смужки із фольги. На вітрі вони будуть видавати шум, коливатися, виблискувати на сонці та відбивати світло. Птахи сприймуть це як сигнали небезпеки й не підлітатимуть до ваших кущів з малиною та дерев з черешнею або вишнею.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини на ділянці відлякають мурах.

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#Поради #Птахи #Сад і город #Лайфхак