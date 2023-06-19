"Тайскую" погоду сменит "украинское" лето: когда спадет жара

Со вторника на территории всей страны возможны ливни с грозами, местами ожидается град и шквалы.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине продолжается сезон "тайской" погоды, когда погодные условия определяются преимущественно полем пониженного атмосферного давления и малоподвижными атмосферными фронтами.

В частности, в понедельник, 19 июня, дожди с грозами пройдут в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, днем +24…+29 °С. Такой прогноз предлагает синоптик Игорь Кибальчич.

Но уже со вторника, 20 июня, по всей Украине возможны ливни с грозами, кое-где ожидается град и шквалы. Об этом предупреждает "народный синоптик" Станислав Щедрин.

В среду, 21 июня, на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, в центральных областях большие. Местами грозы, град и шквалистое усиление ветра до 17 – 22 м/с. В западной части без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, днем +23…+28 °С.

В четверг, 22 июня, кратковременные дожди ожидаются в Приазовье и на крайнем востоке. В остальных областях Украины без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, на северо-востоке около +10 °С. Днем воздух прогреется до +22…+27 °С, на юге +28…+31 °С.

В дальнейшем сезон по-настоящему жаркой погоды с "пиковыми плюсами" продолжится, и только в начале июля жара немного спадет – такой прогноз приводят специалисты сайта "Метеопрог".

К сожалению, радоваться любителям "прохладного лета" можно будет недолго, ведь согласно эксклюзивному комментарию для "Телеграфа" народного синоптика Владимира Деркача, с начала второй декады июля в Украину снова придет жара, которая в отдельные дни она будет даже рекордной. Ночью будет достаточно тепло, а осадков в этот период практически не ожидается.