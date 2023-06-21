Одесса ушла под воду: из-за мощного ливня с градом затопило многие улицы (видео)

Дороги на некоторых улицах Одессы превратились в реки

После проливного ливня в Киеве непогода добралась и до Одессы. Сейчас многие улицы портового города выглядят как "Венеция", а с неба льет дождь с градом.

Об этом сообщает "Телеграф".

Примерно за час до ливня местные СМИ сообщали о штормовом предупреждении. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во время грозы ожидается шквал 15-20 м/с. Синоптики прогнозировали, что дожди сохранятся до конца дня.

И погода не заставила себя ждать. Уже ближе к пяти часам вечера в сети начали публиковать видео с места событий. На них можно увидеть, что дороги на некоторых улицах Одессы превратились в реки.

Помимо дождя и грозы непогода принесла с собой и град.

Из-за подтопления немного осложнилось движение автотранспорта.

Подтопило некоторые заведения, но сейчас дождь уже немного поутих.

Напомним, что этим летом ливни в Украине не являются редкостью. Так, например, неделю назад улицы Киева снова подверглись подтоплениям. Местами глубина луж достигала почти колена человека, из-за чего невозможно ездить на велосипедах или самокатах.