Киев накрыл мощный ливень, местами идет град (видео)

Киевские ливневки не успевают справляться с таким количеством осадков, поэтому улицы плывут

В послеобеденное время во вторник, 12 июля, Киев накрыл мощный ливень, сопровождавшийся громом и местами градом.

Соответствующие видео с последствиями непогоды опубликовали местные Telegram-каналы, отметив, что гремит довольно сильно и в случае, если объявят воздушную тревогу, может стать очень страшно.

По словам жителей столицы, местами из-за сильного грома начали срабатывать сигнализации в автомобилях, но киевлян просят не пугаться и не путать гром со звуками взрывов.

Кроме этого, в результате мощного дождя некоторые улицы превратились в реки, а передвижение по ним усложнено как для автомобилей, так и для простых прохожих.

Следует отметить, что украинские синоптики предупреждали о резком изменении погоды как в Киеве, так и в других регионах в период с 11 по 17 июля. По их прогнозу во вторник, 12 июля, дожди могут пройти также в Житомирской и Одесской областях, иногда могут быть грозы. Остальные регионы — без осадков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, предварительный грозовой "апокалипсис" накрыл столицу 29 июня, тогда из-за дождей улицы "поплыли" и проехать ими было почти нереально.