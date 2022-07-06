Грозы и температурные качели: где в Украине стремительно похолодает

Погода в Украине за неделю заметно поменяется

В Украине ожидается существенное похолодание. Оно началось на этой неделе в западных областях и до выходных распространится на всю территорию нашей страны.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в четверг, 7 июля, в Украине ожидается переменчивая погода, которая будет отличаться в зависимости от региона.

Так на Западе прохладной погоды в пределах +21…+25 градусов и периодическими дождями. В центральных и северных областях будет немного жарче, а к дождям добавятся еще и грозы.

В восточных и части южных областях стоит ждать сухой погоды и жары на уровне +32…35 градусов.

8 июля будет наблюдаться похожая погодная картина, за исключением того, что грозы вернутся в западные области.

А вот в субботу грозы стоит ждать уже на всей территории Украины. Температура воздуха все так же будет оставаться прохладной на Западе и жаркой на Востоке.

Дождить будет и в воскресенье и в понедельник. К тому времени на Западе будет сохраняться прохладная погода на уровне +19…+23 градусов, а на Востоке несмотря на осадки столбик термометра опустится лишь немногим ниже +30 градусов.

Стоит отметить, что согласно более долгосрочным прогнозам, волна похолодания на Западе и в ряде центральных областей продержится вплоть до конца следующей недели. В некоторых местах синоптики ожидают, что столбик термометра опустится до +10…+13 градусов.