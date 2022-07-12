Київ накрила потужна злива, місцями йде град (відео)

Київські ливнівки не встигають справлятися з такою кількістю опадів, тому вулиці пливуть

У післяобідній час у вівторок, 12 липня, Київ накрила потужна злива, яка супроводжувалася громом та місцями градом.

Відповідні відео з наслідками негоди опублікували місцеві Telegram-канали, зазначивши, що гримить досить сильно і у випадку, якщо оголосять повітряну тривогу, може стати дуже страшно.

За словами жителів столиці, місцями через сильний грім почали спрацьовували сигналізації в автомобілях, але киян просять не лякатися й не плутати грім зі звуками вибухів.

Крім цього, внаслідок потужного дощу деякі вулиці перетворилися на річки, а пересування ними ускладнене як для автомобілів, так і для простих перехожих.

Варто зазначити, що українські синоптики попереджали про різку зміну погоди як у Києві, так і в інших регіонах у період з 11 по 17 липня. За їх прогнозом у вівторок, 12 липня, дощі можуть пройти також у Житомирській та Одеській областях, подекуди можуть бути грози. Решта регіонів — без опадів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, попередній грозовий "апокаліпсис" накрив столицю 29 червня, тоді через дощі вулиці "попливли" й проїхати ними було майже нереально.