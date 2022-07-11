Від дощів до спеки: синоптики попереджають про вкрай перемінливу погоду

За прогнозами синоптиків, у липні очікуються потужні погодні гойдалки

В Україні поточний тиждень, з 11 по 17 липня, принесе велику кількість сюрпризів: від дощів і прохолоди до підвищення температури повітря та потужної спеки. За прогнозами синоптиків, погода в українських областях буде мінливо-хмарною.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 12 липня на території західних, у Житомирській, а також в Одеській областях, очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Решта регіонів — без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня

13 липня, за прогнозами синоптиків як у південних, так і у східних регіонах також дощитиме, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура у східних та південних областях вночі від 14 до 20 градусів, у світлу пору доби — 23…29 градусів, в інших областях 11-17 градусів уночі, вдень — 20…26 градусів. На заході — 17…23 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

З 14 по 17 липня в Україні сильних опадів не прогнозують. Лише 14-го числа у східних областях, а вдень 15-го числа у західних та північних областях.

У суботу 16 липня в центральних областях уночі місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Показники температурних стовпчиків у ці дні коливатимуться і південній частині вночі від 18 до 24 градусів, вдень — від 31 до 37 градусів, на решті території вночі 14…20 градусів, вдень — від 24 до 30 градусів.

Прогнох погоди з 14 по 17 липня

У столиці 12 та 13 липня очікується суха погода. Температура повітря вночі утримуватиметься на позначках від 15 до 17 градусів, вдень — 23…25 градусів.

14 липня у Києві можливий дощ, 15-17 липня буде сухо. Показники температурних стовпчиків уночі від 15 до 18 градусів, удень — 22…27 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку народного синоптика Володимира Деркача, влітку 2022 року в українських областях дуже різко змінюватимуться погодні умови. Зокрема, за прогнозами експерта, найбільш насиченим такими "гойдалками", буде саме липень.