Грози та температурні гойдалки: де в Україні стрімко похолодає

Погода в Україні за тиждень помітно зміниться

В Україні очікується суттєве похолодання. Воно розпочалося цього тижня у західних областях і до вихідних пошириться на всю територію нашої країни.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у четвер, 7 липня, в Україні очікується мінлива погода, яка відрізнятиметься залежно від регіону.

Так, на Заході прохолодної погоди в межах +21…+25 градусів та періодичними дощами. У центральних та північних областях буде трохи спекотніше, а дощів додадуться ще й грози.

У східних та частині південних областях варто чекати сухої погоди та спеки на рівні +32…35 градусів.

8 липня спостерігатиметься схожа погодна картина, за винятком того, що грози повернуться до західних областей.

А ось у суботу грози варто чекати на всій території України. Температура повітря так само залишатиметься прохолодною на Заході і спекотною на Сході.

Дощитиме і в неділю, і в понеділок. На той час на Заході зберігатиметься прохолодна погода на рівні +19…+23 градусів, а на Сході, попри опади, стовпчик термометра опуститься лише трохи нижче +30 градусів.

Варто зазначити, що згідно з більш довгостроковими прогнозами, хвиля похолодання на Заході та в низці центральних областей протримається аж до кінця наступного тижня. У деяких місцях синоптики очікують, що стовпчик термометра опуститься до +10…+13 градусів.