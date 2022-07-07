Інтенсивні дощі та температурний рай: синоптик розповів, які сюрпризи погода приготувала до кінця літа

Народний синоптик прогнозує на серпень приємні температурні показники

Серпень цього літа видасться вкрай комфортним за погодними умовами — загалом місяць буде теплим, але спека докучатиме не надто сильно. Любителям дощу також буде чому радіти, але вже наприкінці місяця.

Такий прогноз на останній місяць літа у коментарі "Телеграфу" озвучив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, серпень почнеться з тепла, а закінчиться інтенсивними зливами.

Перша декада серпня. За словами синоптика, у перші 10 днів останнього літнього місяця буде сонячно, інколи навіть спекотно. Опадів не очікується, а атмосфера почне потроху охолоджуватися приблизно на 5-ий день цього проміжку часу. Попри це, будуть зберігатися дуже теплі дні.

Друга декада серпня. Володимир Деркач зазначив, що другий десятиденний відрізок серпня тішитиме "помірним теплом" та дуже комфортними температурними показниками. За його прогнозом, приблизно з середини цієї декади погода почне змінюватися й буде висока ймовірність опадів усю другу половину цього відрізка. Температура повітря знизиться, особливо це відчуватиметься вночі.

Третя декада серпня. Останні 10 днів літа буду досить вологими, а інколи проходитимуть досить інтенсивні дощі. За 5 днів до завершення літа температура повітря знов підвищиться, а опади практично зникнуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям у липні доведеться терпіти сильну спеку, але у деяких областях зниження температури у певні дні все ж таки порадує.