Интенсивные дожди и температурный рай: синоптик рассказал, какие сюрпризы погода приготовила к концу лета

Народный синоптик прогнозирует на август приятные температурные показатели

Август этим летом будет очень комфортным по погодным условиям – в общем месяц будет теплым, но жара не будет надоедать очень сильно. Любителям дождя тоже будет чему радоваться, но уже в конце месяца.

Такой прогноз на последний месяц лета в комментарии "Телеграфу" озвучил народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, август начнется с тепла, а закончится интенсивными ливнями.

Первая декада августа. По словам синоптика, в первые 10 дней последнего летнего месяца будет солнечно, иногда даже жарко. Осадков не ожидается, а атмосфера начнет понемногу охлаждаться примерно на пятый день этого промежутка времени. Несмотря на это, сохранятся очень теплые дни.

Вторая декада августа. Владимир Деркач отметил, что второй десятидневный отрезок августа будет радовать "умеренным теплом" и очень комфортными температурными показателями. По его прогнозу, примерно с середины этой декады погода начнет меняться и будет высока вероятность осадков всю вторую половину этого отрезка. Температура воздуха снизится, особенно это будет ощущаться ночью.

Третья декада августа. Последние 10 дней лета буду достаточно влажным, а иногда будут проходить интенсивные дожди. За 5 дней до завершения лета температура воздуха снова повысится, а осадки практически исчезнут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам в июле придется терпеть сильную жару, но в некоторых областях понижение температуры в определенные дни все же порадует.