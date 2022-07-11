От дождей до жары: синоптики предупреждают о крайне переменчивой погоде

По прогнозам синоптиков, в июле ожидаются мощные погодные качели

В Украине текущая неделя с 11 по 17 июля принесет большое количество сюрпризов: от дождей и прохлады до повышения температуры воздуха и мощной жары. По прогнозам синоптиков, погода в украинских областях будет переменчивой.

Как сообщает Укргидрометцентр, 12 июля на территории западных, в Житомирской, а также в Одесской областях, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Остальные регионы — без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля.

13 июля, по прогнозам синоптиков, как в южных, так и в восточных регионах также будет дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Температура в восточных и южных областях ночью от 14 до 20 градусов, в светлое время суток — 23...29 градусов, в других областях 11-17 градусов ночью, днем — 20...26 градусов. На западе – 17…23 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 13 июля.

С 14 по 17 июля в Украине сильные осадки не прогнозируют. Лишь 14 числа в восточных областях, а днем 15 числа в западных и северных областях.

В субботу 16 июля в центральных областях ночью местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Показатели температурных столбиков в эти дни будут колебаться и в южной части ночью от 18 до 24 градусов, днем — от 31 до 37 градусов, на остальной территории ночью 14…20 градусов, днем — от 24 до 30 градусов.

Прогноз погоды с 14 по 17 июля.

В столице 12-13 июля ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью будет удерживаться на отметках от 15 до 17 градусов, днем – 23…25 градусов.

14 июля в Киеве возможен дождь, 15-17 июля — сухо. Показатели температурных столбиков ночью от 15 до 18 градусов, днем – 22…27 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению народного синоптика Владимира Деркача, летом 2022 года в украинских областях будут очень резко меняться погодные условия. В частности, по прогнозам эксперта, наиболее насыщенным такими "качелями", будет именно июль.