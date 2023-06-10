На Киев обрушился ливень: часть улиц затопило, движение транспорта затруднено (фото, видео)

Из-за непогоды в Киеве "плавают" машины на дорогах и люди в подземных переходах

Киев в субботу, 10 июня, накрыл мощный ливень, местами даже с градом. Из-за обильного количества осадков подтоплены подземные пешеходные переходы, бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.

Кадрами с последствиями ливня в Киеве делятся в местных Telegram-каналах. В ДТЭК сообщают, что в случае отключения свет из-за непогоды ремонтные бригады будут немедленно выезжать на места.

Жителей и гостей столицы предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Их просят быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач. На кадрах из разных районов города видно, как автомобили ездят по глубоким лужам, практически по колеса уходя в воду.

Во дворах, где есть склоны или неровности, вода несется бушующим потоком. Местами глубина луж достигает почти колена человека, из-за чего невозможно ездить на велосипедах или самокатах, такой транспорт приходится нести в руках. Также затоплены подземные переходы, по ним невозможно передвигаться. Жителям Киева, у которых внезапно пропал свет, советуют обращаться в чат-бот в Viber и Telegram, чтобы узнать причины.

Также, сообщить об отсутствии электроэнергии можно несколкьими способами:

официальный сайт компании — кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";

частные сообщения на официальной странице компании в Facebook;

колл-центр 38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.

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