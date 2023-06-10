На Київ обрушилася злива: частину вулиць затопило, рух транспорту утруднений (фото, відео)

Через негоду "плавають" машини на дорогах і люди в підземних переходах

Київ у суботу, 10 червня, накрила потужна злива, місцями навіть із градом. Через велику кількість опадів підтоплено підземні пішохідні переходи, бригади ДТЕК переведені у посилений режим.

Кадрами з наслідками зливи у Києві діляться у місцевих Telegram-каналах. У ДТЕК повідомляють, що у разі відключення світла через негоду ремонтні бригади негайно виїжджатимуть на місця.

Жителів та гостей столиці попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Їх просять бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач. На кадрах з різних районів міста видно, як автомобілі їздять глибокими калюжами, практично по колеса йдучи у воду.

У дворах, де є схили чи нерівності, вода мчить бурхливим потоком. Місцями глибина калюж сягає майже коліна людини, через що неможливо їздити велосипедами чи самокатами, такий транспорт доводиться нести в руках. Також затоплено підземні переходи, ними неможливо пересуватися. Жителям Києва, у яких раптово пропало світло, радять звертатися до чат-боту у Viber та Telegram, щоб дізнатися про причини.

Також, повідомити про відсутність електроенергії можна декількома способами:

офіційний сайт компанії — кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії Facebook;

кол-центр 38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

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