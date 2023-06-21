Одеса пішла під воду: через зливу з градом затопило багато вулиць (відео)

Дороги на деяких вулицях Одеси перетворилися на річки

Після зливи в Києві негода дісталася і Одеси. Зараз багато вулиць портового міста виглядають як "Венеція", а з неба ллє дощ із градом.

Про це повідомляє "Телеграф".

Приблизно за годину до зливи місцеві ЗМІ повідомляли про штормове попередження. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, під час грози очікується шквал 15-20 м/с. Синоптики прогнозували, що дощі збережуться до кінця дня.

І погода не забарилася. Вже ближче до п’ятої години вечора у мережі почали публікувати відео з місця подій. На них можна побачити, що дороги на деяких вулицях Одеси перетворилися на річки.

Крім дощу та грози, негода принесла з собою і град.

Через підтоплення трохи ускладнився рух автотранспорту.

Підтопило деякі заклади, але зараз дощ вже тохи вщух.

Нагадаємо, що цього літа зливи в Україні не є рідкістю. Так, наприклад, тиждень тому вулиці Києва знову зазнали підтоплень. Місцями глибина калюж досягала майже коліна людини, через що неможливо їздити велосипедами чи самокатами.