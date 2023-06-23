Дощі і грози нависли над Україною: кому не пощастить із погодою на вихідних

Лише одне місто в країні може насолоджуватись сонцем

Природа в Україні дивує своїм мінливим настроем, бо ще вчора була суха погода, а сьогодні синоптики прогнозують по всій території країни опади у вигляді дощів та гроз.

Як повідомляє Sinoptik, до мокрої погоди ще додається пориви помірного вітру.

Погода у Львові 23-25 червня

На львів'ян чекає дощове завершення тижня. Хоча зранку п'ятниці-неділі сонце ще прогріватиме регіон. Однак протягом трьох діб опади прогнозують у денний час, які, втім, мають завершитись до вечора. Вдень повітря прогріється до +20…28 °C, а вночі охолоне до +15…17 градусів. 23 червня вітер передбачається легким, 2 м\с. На вихідних збільшиться до 3 м/с.

Погода у Львові 23-25 червня

Погода у Києві 23-25 червня

Столицю також накриють дощі, іноді грозові. У п'ятницю дощ прогнозується ввечері, у суботу слід чекати грози, а у неділю — дощитиме вдень. Протягом трьох днів зберігатиметься хмарна погода. Температура повітря вдень сягатиме 25…31 градусів тепла, а вночі опуститься до +19…20 °C. На кінець тижня дутиме легкий вітер, його швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Києві 23-25 червня

Погода у Харкові 23-25 червня

На Харківщині також задощить. 23 червня харків'яни очікують сильні денні опади з грозою, які закінчаться до пізнього вечора. Однак у суботу у місті буде невеликий дощ вранці, а в неділю ймовірна злива. Удень температура підніметься до 24…30 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18…19 °C. Найближчими днями дутиме помірний вітер — 6 м/с.

Погода у Харкові 23-25 червня

Погода у Донецьку 23-25 червня

Цей обласний центр також не похизується сухою та сонячною погодою на вихідних. Тільки п'ятниця буде сухою. У суботу опади почнуться ввечері і мають закінчитись до ранку неділі. А 25 червня дощ поновиться вдень і супроводжуватиметься грозою. Температура повітря вдень підніметься до 25…30 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +12…19 градусів. 23-25 червня дутиме слабкий вітер, 4 м/с.

Погода у Донецьку 23-25 червня

Погода у Дніпрі 23-25 червня

Над Дніпром також нависли дощові і грозові хмари. Однак у п'ятницю синоптики обіцяють суху, але хмарну погоду протягом дня. А на вихідних прогнозують дощі з грозами, які йтимуть ввечері. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…31 °C, а вночі опустяться до 18…21 градусів тепла. У п'ятницю вітер очікується слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с, а на вихідних — легкі 3 м/с.

Погода у Дніпрі 23-25 червня

Погода в Одесі 23-25 червня

А Одещині пощастило з переважно сонячною та сухою погодою протягом п'ятниці та суботи. Проте у неділю також задощить вдень — і аж до вечора. Повітря вдень прогріється до 28…29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть стабільні +20…21 °C. У п'ятницю та на вихідних дутиме помірний вітер — 7 м/с.

Погода в Одесі 23-25 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дороги на деяких вулицях Одеси перетворилися на річки через зливу у місті.