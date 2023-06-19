"Тайську" погоду змінить "українське" літо: коли спаде спека

З вівторка на території всієї країни можливі зливи з грозами, подекуди очікується град та шквали

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні триває сезон "тайської" погоди, коли погодні умови визначаються переважно полем зниженого атмосферного тиску та малорухомими атмосферними фронтами.

Зокрема, у понеділок, 19 червня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півдні Одеської області та у Криму. На решті території країни переважно без опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С. Такий прогноз пропонує синоптик Ігор Кібальчич.

Але вже з вівторка, 20 червня, по всій Україні можливі зливи з грозами, подекуди очікується град та шквали. Про це попереджає "народний синоптик" Станіслав Щедрін.

У середу, 21 червня, на більшій частині території України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, у центральних областях значні. Місцями грози, град та шквалисте посилення вітру до 17 – 22 м/с. У західній частині без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +23…+28 °С.

А у четвер, 22 червня, короткочасні дощі очікуються у Приазов'ї та на крайньому сході. В решті областей України без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на південному сході окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, на північному сході близько +10 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+27 °С, на півдні +28…+31 °С.

В подальшому сезон по-справжньому жаркої погоди з "піковими плюсами" продовжиться, і тільки на початку липня спека трохи спаде – такий прогноз наводять фахівці сайту "Метеопрог".

На жаль, радіти любителям "прохолодного літа" можна буде недовго, адже згідно з ексклюзивним коментарем для "Телеграфу" народного синоптика Володимира Деркача, з початку другої декади липня в Україну повернеться спека, яка в окремі дні вона буде навіть рекордною. Вночі також буде достатньо тепло, а опадів у цей період практично не очікується.