Синоптик ошарашил прогнозом погоды для Украины: сильная жара, местами град

Западные области к тому же ждет сильный перепад температуры

Июнь уже удивлял украинцев то резкими похолоданиями, то потопами. Конец месяца тоже обещает быть интересным, — в большинстве областей ожидается сильная жара и дожди, местами даже могут быть грозы и град.

Такой прогноз эксклюзивно для "Телеграфа" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, с 22-23 числа в ряде областей начались небольшие дожди, — как видно по картам Укргидрометцентра, они сначала накроют западные и северные области Украины. Однако 24 числа осадки ожидаются уже практически по всей территории страны, при этом местами могут пройти настоящие ливни вместе с грозами и градом.

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В то же время, говорит Кибальчич, температура воздуха ожидается довольно высокой, — в самых теплых, центральных и южных областях Украины воздух может прогреться до 33-35 градусов Цельсия.

Однако западные области ждет небольшое температурное "потрясение". Согласно прогнозам, 23 июня максимальная температура там будет выше 30 градусов, в то время как 24 числа там резко похолодает и дневная температура будет уже в среднем на уровне 20-22 градусов.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда летом 2023 года украинцам стоит ждать настоящей жары.