Коли в Україну прийде рекордна спека: прогноз народного синоптика

Стовпчики термометрів піднімуться до рекордних позначок

Останніми роками кожне літо в Україні супроводжує сильна спека, — і 2023 рік не стане винятком. За прогнозами, вже у липні можливі рекордно високі температури.

Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

За його словами, червень 2023 року в Україні буде помірно теплим, лише до кінця місяця прийде справжнє літнє тепло разом із дощами, проте лише окремі дні будуть спекотними.

На початку липня, прогнозує Деркач, теж варто очікувати лише один-два дні спеки, — по-справжньому спекотною погодою стане з середини липня.

"Чи не з самого початку другої декади липня в Україну прийде спека. В окремі дні вона буде навіть рекордною. Вночі також буде достатньо тепло, а опадів у цей період практично не очікується", — прогнозує синоптик.

При цьому до кінця липня спека знову почне спадати, попереджає він.

Варто зауважити, що літо в Україні поки що почалося з дощів та штормів, зокрема, Київ напередодні накрила серйозна буря, — дерева просто виривало з корінням.