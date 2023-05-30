Що буде з доларом влітку: українцям озвучили поганий та хороший сценарії

Експерти озвучили прогноз щодо курсу долара на влітку

В останні дні травня ситуація на валютному ринку України залишається стабільною, проте влітку вона може змінитися. У такому разі готівковий курс долара може злетіти та досягти 40 гривень.

Такий прогноз зробила голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Про це пише 24 канали.

За її словами, однією з причин, через яку курс долара може зрости, це повернення довоєнних ставок ПДВ на пальне у 20%. Повернення з 1 липня довоєнної системи оподаткування палива призведе до зростання його імпорту за так званими "старими" цінами. Це, у свою чергу, збільшить попит на долар.

"Однак значних курсових змін і тоді очікувати не варто. Курс у найближчі два місяці коливатиметься в межах 38–40 гривень за долар", — сказала Коробкова.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що попит на валюту, навпаки, може скоротитися. А причиною цього може стати також паливо, але тільки в цьому випадку йдеться про скорочення його споживання.

"Все паливо ми імпортуємо. Якщо воно внаслідок оподаткування зросте в ціні, попит на нього може скоротитися. Відповідно, попит на валюту, необхідну для придбання нафтопродукту, також скоротиться", — наголосив економіст.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 30 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,22 грн (купівля) і 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,40 (купівля) та 37,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, чи відбудуться серйозні коливання на валютному ринку цього літа чи ситуація залишатиметься стабільною, як і у травні.