Гривня продовжить слабшати: експерт дав прогноз на курс долара на найближчі роки

Яким буде курс долара у 2024 та 2025 роках

Найближчими роками гривня продовжить слабшати, що позначиться на курсі долара.

Директор з інвестицій та голова департаменту R&D у Capital Times Артем Щербина вважає, що до кінця 2024 року курс долара в Україні становитиме 41,8 гривні за долар, пише Мінфін.

За прогнозом фахівця, 2025 року гривня продовжить падіння і середній курс долара становитиме 43,6 гривні за долар. Щербина вважає, що до кінця 2025 року можна побачити у банках курс у 44 гривні за долар.

Експерт також назвав головний фактор, який вплине на курс долара. Йдеться про регулювання валютного ринку Нацбанком.

"Поки ми знаходимося в лещатах, але зняття обмежень впливатиме на валютний ринок. Дуже довго у нас були обмеження, і ми не знаємо, як він відреагує, коли їх буде знято, яким буде попит на валюту", – додав він.

Актуальний курс долара на 28 травня в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олег Гетьман зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на початок літа і пояснив, чи відбудуться значні зміни на валютному ринку.