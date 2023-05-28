Гривна продолжит ослабевать: эксперт дал прогноз на курс доллара на ближайшие годы

Каким будет курс доллара в 2024 и 2025 годах

В ближайшие годы гривна продолжит ослабевать, что отразится на курсе доллара.

Директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина считает, что к концу 2024 года курс доллара в Украине будет составлять 41,8 гривны за доллар, пишет Минфин.

По прогнозу специалиста, в 2025 году гривна продолжит падение и средний курс доллара составит 43,6 гривны за доллар. Щербина считает, что к концу 2025 года можно увидеть в банках и курс 44 гривны за доллар.

Эксперт также назвал главный фактор, который окажет влияние на курс доллара. Речь идет о регулировании валютного рынка Нацбанком.

"Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения, и мы не знаем, как он отреагирует, когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту", – добавил он.

Актуальный курс доллара на 28 мая в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Олег Гетман сделал прогноз по курсу доллара в Украине на начало лета и объяснил, произойдут ли значительные изменения на валютном рынке.