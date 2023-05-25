Пока курс доллара стабилен. Банкиры предложили украинцам способ заработать

Банкиры предлагают способ заработка денег, правда временный

Хотя на курс доллара могут повлиять события на фронте, по мнению экспертов, в целом его соотношение к укранской валюте будет оставаться стабильным в районе коридора в 36,5-37,5 грн. На этом фоне у банкиров есть предложения для украинцев заработать на имеющейся у них гривне.

Так, как сообщил "Телеграфу" директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, начиная с мая, проценты по 9- и 12-месячным гривневым депозитам увеличились в среднем на 1,0-1,5%.

Специалист отметил, что рост процентов по гривневым депозитам стал результатом последовательного внедрения политики НБУ с введением депозитных сертификатов под 25% годовых. Такое поведение Нацбанка позволяет коммерческим банкам стабилизировать денежные потоки и поощряет их развивать депозитные программы сроком от 3 месяцев, что в свою очередь выгодно украинцам, ведь проценты по банковским депозитам растут.

"Размещение средств на гривневых депозитах для граждан становится все более выгодным, чем на валютных депозитах. Именно поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что во II квартале 2023 года наиболее популярными станут депозиты в национальной валюте сроком 6-12 месяцев, по которым банки предложат самые высокие процентные ставки", — подчеркнул банкир.

Вместе с тем, по мнению эксперта, новые увеличенные депозитные ставки в текущих военных условиях максимальны, но кратковременны и уже с середины лета начнут уменьшаться, поэтому советует клиентам оформлять наиболее длительные 9-месячные или годовые вклады в ближайшее время.

В начале июня же, как прогнозирует специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман курс доллара к гривне, вероятнее всего, установится на уровне 36,6 грн.