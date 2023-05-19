Есть тенденция к снижению: чего украинцам ждать от курса доллара в начале лета

Эксперт рассказал, есть ли сейчас предпосылки для резкого скачка курса

В начале лета текущего года на валютном рынке Украины значительных изменений не ожидается. Доллар тем временем будет двигаться в сторону официального курса.

Такое мнение высказал специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, пишет 24 канал.

По его словам, максимальные колебания курса — одна гривна в разные стороны. Таким образом, отметил Гетман, курс установится на уровне 36,6 гривны за доллар.

"Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка – нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны", — прогнозирует эксперт.

Также он добавил, что сейчас прослеживается тенденция к снижению наличного курса доллара. Ожидается, что он сравнится с официальным.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 19 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,20 грн (покупка) и 37,65 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,44 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономический эксперт Сергей Фурса рассказал, что будет с долларом в Украине к концу весны.