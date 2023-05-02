Ситуация стабильная, но отрицательный сценарий возможен: что будет с курсом доллара к концу весны

Для удешевления гривны есть определенный отрицательный сценарий

Нестабильного доллара в мае не ожидают, хотя незначительные колебания могут происходить. Риском для доллара могут стать срыв зерновой сделки и военные факторы.

В то же время, экономический эксперт Сергей Фурса уверен, что до конца весны перемен ожидать не стоит. Давление на гривну нет, а резервы Нацбанка растут благодаря западной поддержке. "Ситуация на рынке очень стабильная", — отметил он в комментарии Obozrevatel.

И хотя предпосылок к негативному варианту развития событий эксперты пока не видят, есть сценарий, при котором стоимость доллара может снова вырасти. Если учесть негативные факторы, о которых говорилось выше, то доллар может стоить 40 грн.

К 2 мая курс валют в Украине изменился, большинство из них незначительно изменились в цене. Наличный доллар стоит 37,7/37,8 грн, евро на черном рынке спустился на несколько копеек — 41,35/41,5 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за курсом важно следить в середине мая — 18.05 истекает срок действия зернового коридора. К понижению курса национальной валюты может привести не только динамичная ситуация на поле боя, но и усиление российских атак.