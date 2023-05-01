Будут колебания, но...: эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара в мае

Нацбанку удастся в мае обеспечить стабильность безналичного курса гривны

В мае на валютном рынке Украины могут наблюдаться определенные колебания. На это повлияют сразу несколько факторов. В то же время существенной девальвации гривны не ожидается.

Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, пишет издание "Факты ICTV".

По его словам, иностранные кредиты и гранты продолжают запланировано поступать в Украины, а потому сейчас угрозы для девальвации безналичной гривны нет. Однако в мае могут сократиться экспортные поступления. Это связано с частым блокированием рф Черноморской зерновой инициативы, а также с угрозами россиян выйти из соглашения.

"18 мая истекает срок действия зернового коридора. Если соглашение не будет продлено, то это приведет к сокращению украинского экспорта и, соответственно, валютных поступлений. В результате Нацбанк будет вынужден увеличить продажу валюты, что может привести к определенному снижению валютных резервов", — сказал Хмелевский.

Еще одним фактором, являющимся угрозой стабильности валютного курса, является активизация военных действий и увеличение российских ударов по украинским городам.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент валютный курс лишь на 1-3 % отклоняется от безналичного. Поскольку роста курса безналичной гривны не произойдет, то не стоит ожидать и роста наличной гривны. А для снижения наличной гривны есть потенциал.

"Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривны. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Тем не менее, существенной девальвации гривны в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 грн за доллар", — подытожил Хмелевский.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 1 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38,00 (продажа). Наличный курс — 37,75 (покупка) и 37,85 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что инвестиционный банкир Сергей Фурса сделал прогноз по курсу доллара в Украине на май и рассказал, стоит ли ожидать неприятных сюрпризов.