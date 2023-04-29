На курс доллара могут повлиять две вещи: появился прогноз на май

Эксперт рассказал, что повлияет на курс доллара в Украине в мае

Курс доллара в Украине до конца мая не будет сильно меняться, но при этом гривна может укрепиться на отметке 36,6 грн/дол.

Такую точку зрения в комментарии "Обозревателю" выразил директор департамента казначейства одного из банков Герман Марченко.

По его словам, есть два фактора, которые могут негативно отразиться на валютном рынке в мае.

Первый — срыв зерновых соглашений со стороны оккупантов, а второй — военная эскалация. При этом Марченко убежден, что оба этих сценария на данном этапе считаются маловероятными.

По словам специалиста, сейчас в Украине наблюдается процесс постепенного выравнивания официального и наличного курсов доллара.

В то же время инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что на данный момент валютный рынок стабилен, а международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ.

Курс доллара в Украине 29 апреля

Ранее "Телеграф" сообщал, что другие эксперты прогнозируют резкое удорожание курса уже в мае. Также мы писали о том, когда курс доллара может начать рост в Украине.