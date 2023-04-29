На курс долара можуть вплинути дві речі: з’явився прогноз на травень

Експерт розповів, що вплине на курс долара в Україні у травні

Курс долара в Україні до кінця травня не сильно змінюватиметься, але при цьому гривня може зміцнитися на позначці 36,6 грн/дол.

Таку думку у коментарі "Обозревателю" висловив директор департаменту казначейства одного з банків Герман Марченко.

За його словами, є два фактори, які можуть негативно вплинути на валютний ринок у травні.

Перший – зрив зернових угод з боку окупантів, а другий – військова ескалація. При цьому Марченко переконаний, що обидва ці сценарії на даному етапі вважаються малоймовірними.

За словами фахівця, зараз в Україні спостерігається процес поступового вирівнювання офіційного та готівкового курсів долара.

У той же час інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що зараз валютний ринок стабільний, а міжнародна допомога дозволяє поповнювати резерви НБУ.

Курс долара в Україні 29 квітня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інші експерти прогнозують різке подорожчання курсу вже у травні. Також ми писали про те, коли курс долара може розпочати йти вгору в Україні.