Долар в обмінниках подорожчав: до яких позначок може збільшитись курс вже найближчим часом

Майбутній контрнаступ ЗСУ може вплинути на валютну ситуацію в Україні

Найближчим часом американський долар в Україні навряд чи збільшиться до позначки у 50 гривень за один "зелений", однак ймовірність збільшення цін все ж існує. Серед факторів, які найбільше впливають на валютну ситуацію в країні, дотепер залишається розвиток подій на фронті.

Про це у коментарі виданню "Главред" розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

"Якщо буде проведено успішний наступ української армії на фронтах, то швидше за все національна валюта утримає свої позиції десь на рівні 37 гривень за долар. Однак, це буде мати місце тільки за умови одночасного отримання міжнародної допомоги і продовження розсудливої економічної політики", — пояснив він.

Що стосується прогнозів з приводу граничної позначки, до якої все ж може піднятися долар, то, на думку експерта, вона не буде більшою за 46 гривень.

Скільки коштує долар у п'ятницю, 28 квітня

За даними фінансового порталу "Мінфін", який щоденно стежить за валютною ситуацією в Україні, долар США упродовж сьогоднішньої доби трохи здорожчав.

Ціни в останній робочий день тижня виглядатимуть так:

37,75 гривні — купівля

37,90 гривень — продаж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти прогнозують різке здорожчання курсу вже у травні.