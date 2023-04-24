Курс долара до кінця квітня: якої "поведінки" чекати від валюти

Яким буде курс цього тижня

В останній тиждень квітня курс готівкового долара в Україні, найімовірніше, коливатиметься в межах 37 гривень з невеликим перевищенням у той чи інший бік.

Такий прогноз "Телеграфу" дав директор департаменту казначейства АТ "КОМІНБАНК" Герман Марченко, який вважає, що загалом тиждень обіцяє бути достатньо стабільним для курсу, хоч і з ймовірністю "сюрпризів".

За словами експерта, протягом останніх 3 тижнів повільного, але поступового зміцнення гривні, готівковий валютний курс майже зрівнявся з офіційним: міжкурсова різниця не перевищує 1,5-2%. Водночас суттєво зросла привабливість гривні, адже введені НБУ депозитні сертифікати під 25% можуть спонукати банки до активного розвитку середньострокових та довгострокових гривневих депозитів, відсотки за якими можуть суттєво зрости (до 3% за довгостроковим вкладом).

Водночас, як наголошує Герман Марченко, НБУ навряд чи готовий скасувати офіційний курс та повністю лібералізувати валютний ринок. З цієї причини у найближчій перспективі різниця між офіційним та курсом обмінних пунктів збережеться на рівні минулого тижня.

"Звичайно, ситуативно готівковий курс може опускатися навіть нижче за офіційний і зростати на 2-3% до показників на початок березня, але це швидше буде винятком, ніж системою. Отже, за всіма ознаками наступного тижня збережуться тенденції другої декади квітня: готівковий курс буде перебувати в межах 37,0-38,0 грн/$ та 40-41,5 грн", — прогнозує Герман Марченко.

На думку ж керівника аналітичного відділу Sense Bank Олексія Блінова, вже у травні курс долара може знову злетіти через зростання попиту на нього.