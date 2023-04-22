Що буде з курсом долара після закінчення війни: експерт вказав на важливі моменти

Експерт вважає, що гривня зміцнюватиметься у перші місяці після завершення війни

Курс долара в Україні навіть після перемоги над окупантами спочатку може триматися на позначці 40 грн/дол.

Таку думку у коментарі висловив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

За словами експерта, вже за кілька місяців після перемоги гривня почне зміцнюватися, а долар може опустити до позначки 36 грн/дол.

"Поясню чому: передбачається великий приплив іноземних інвестицій. Повторюся, це за умови, якщо уряд проводитиме адекватну економічну та податкову політику, а також у нас діятиме верховенство закону. Зараз у нас такого немає, поки є тільки кульгання з боку на бік, а сама економічна політика неадекватна. Зараз нас рятує політика Національного банку та Мінфіну, непогано йдуть монетарні та макроекономічні процеси, а ось податкова, митниця, підтримка бізнесу — майже на нулі, немає дерегуляції. У таку економіку приватний бізнес інвестувати не буде", — сказав Савченко.

Фахівець зазначає, що після завершення війни влада має очиститись від людей, які проводять неадекватну політику. За словами Савченка, йдеться про агентів кремля, а також про корупціонерів та популістів.

Це потрібно для того, щоб Україна змогла залучити серйозні інвестиції.

"Наша країна 30 років була найменш привабливою державою для інвестицій. Тому тут нам потрібна теж перемога над цією "гримучою сумішшю", як і на фронті. Без цього, на жаль, успіху не буде, тому що ми й надалі залишимося економічними вигнанцями", — завершив він.

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