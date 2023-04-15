Курс долара може злетіти до 66 гривень: у МВФ дали прогноз

Курс долара в Україні може серйозно змінитись

В Україні курс долара до 2026 року може зрости до 53,5 грн/дол. Саме такі цифри ми побачимо у банках та обмінниках згідно з курсовими очікуваннями МВФ.

Як написав на своїй сторінці у Facebook керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, у базовому сценарії Меморандуму з МВФ передбачається, що в середньому курс долара цього року становитиме 40,7 грн/дол.

У МВФ також дали прогноз і наступні роки. Так, за очікуваннями фахівців, 2024 року середній курс становитиме 48 грн за долар, а 2025 — 51,2 грн за долар.

Є в прогнозі й негативний сценарій, згідно з яким цього року курс долара становитиме 44,4 грн, 2024 — 55,4 грн, 2025 — 62,2 грн, а 2026 — 66,5 грн за долар.

Прогноз МВФ до 2026 року

Курс долара в Україні 15 квітня

Курс долара в Україні 15 квітня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара в Україні від аналітика Віталій Шапран. Фахівець, зокрема, розповів, яким він буде після Великодня. Також ми писали про те, що у 2023 році курс долара в Україні може впасти до 35 гривень.