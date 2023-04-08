Долар в обмінниках подешевшав: чи варто чекати різкого стрибка курсу до Великодня

Банкір розповів чого чекати від курсу перед святом

Упродовж наступного тижня валютна ситуація в Україні буде відносно стабільною. Ба більше, готівковий долар США може навіть трохи знизитися.

Про це у коментарі для "УНІАН" розповів директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, зазначивши, що з 10 по 16 квітня готівковий курс американської валюти та євро в порівнянні з 20-27 березня може просісти приблизно на 3-4%. Це потягне за собою й зміни у валютному коридорі коливань:

до 37,0-37,60 гривень за долар

до 39,5 — 41,00 гривень за євро.

"У передсвятковий тиждень ситуація на валютному ринку в стратегічному вимірі залишатиметься цілком стабільною. Що стосується головної причини незначного ослаблення валютних курсів то вона криється в зростанні активності на ринку напередодні Великодня, оскільки частина громадян планують скористатися валютними заощадженнями для того, щоб придбати все необхідне для свята", — пояснив банкір.

Валюту в обмінниках 8 квітня

У перший вихідний тижня готівкова валюта США в обмінниках знову подешевшав. Як повідомляє "Мінфін", ціни сьогодні виглядатимуть так:

купівля — 37,60 гривні (у п'ятницю 37,65 гривні ),

(у п'ятницю ), продаж — 37,77 гривні (учора — 37,99 гривні).

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