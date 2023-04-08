Доллар в обменниках подешевел: стоит ли ждать резкого скачка курса к Пасхе

Банкир рассказал, чего ждать от курса перед праздником.

На следующей неделе валютная ситуация в Украине будет относительно стабильной. Более того, наличный доллар США может даже немного снизиться.

Об этом в комментарии "УНИАН" рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что с 10 по 16 апреля наличный курс американской валюты и евро по сравнению с 20-27 марта может просесть примерно на 3-4%. Это повлечет и изменения в валютном коридоре колебаний:

до 37,0-37,60 гривен за доллар

до 39,5 — 41,00 гривны за евро.

"В предпраздничную неделю ситуация на валютном рынке в стратегическом измерении будет оставаться вполне стабильной. Что касается главной причины незначительного ослабления валютных курсов, то она кроется в росте активности на рынке в преддверии Пасхи, поскольку часть граждан планируют воспользоваться валютными сбережениями для того, чтобы приобрести все необходимое для праздника", — объяснил банкир.

Валюту в обменниках 8 апреля

В первой выходной недели наличная валюта США в обменниках снова подешевела. Как сообщает "Минфин", цены сегодня будут выглядеть так:

покупка — 37,60 гривны (в пятницу 37,65 гривны ),

(в пятницу ), продажа — 37,77 гривны (вчера — 37,99 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от курса доллара в апреле — главные прогнозы и предостережения эксперта.