Доллар в обменниках подешевел: стоит ли ждать резкого скачка курса к Пасхе
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Банкир рассказал, чего ждать от курса перед праздником.
На следующей неделе валютная ситуация в Украине будет относительно стабильной. Более того, наличный доллар США может даже немного снизиться.
Об этом в комментарии "УНИАН" рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что с 10 по 16 апреля наличный курс американской валюты и евро по сравнению с 20-27 марта может просесть примерно на 3-4%. Это повлечет и изменения в валютном коридоре колебаний:
- до 37,0-37,60 гривен за доллар
- до 39,5 — 41,00 гривны за евро.
"В предпраздничную неделю ситуация на валютном рынке в стратегическом измерении будет оставаться вполне стабильной. Что касается главной причины незначительного ослабления валютных курсов, то она кроется в росте активности на рынке в преддверии Пасхи, поскольку часть граждан планируют воспользоваться валютными сбережениями для того, чтобы приобрести все необходимое для праздника", — объяснил банкир.
Валюту в обменниках 8 апреля
В первой выходной недели наличная валюта США в обменниках снова подешевела. Как сообщает "Минфин", цены сегодня будут выглядеть так:
- покупка — 37,60 гривны (в пятницу 37,65 гривны),
- продажа — 37,77 гривны (вчера — 37,99 гривны).
Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от курса доллара в апреле — главные прогнозы и предостережения эксперта.