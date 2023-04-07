Курс доллара летом: эксперт рассказал почему на нем можно будет заработать

Уже к лету гривна может упасть, но это можно использовать для своей выгоды

Уже летом украинцам следует ждать очередной девальвации гривны. Это может помочь наполнить госбюджет, но вряд ли эта девальвация будет слишком уж большой.

Такое мнение "Телеграфу" высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем прогнозе на курс доллара этим летом.

Так, по его мнению власти выгодно периодически опускать курс гривны, чтобы добиться дополнительных поступлений в государственный бюджет от импортеров и экспортеров.

"Если за доллар летом будут давать больше чем сейчас, то бюджет получит больше гривны от таможенной пошлины при импорте. Точно так же больше гривны при обмене, а значит и налогов, заплатят и экспортеры, вернув обратно экспортную выручку. Тем самым бюджет получит дополнительные поступления", — объясняет выгоду возможной девальвации гривны этим летом Борис Кушнирук.

По словам собеседника "Телеграфа" удобнее всего подобную операцию проводить именно летом, поскольку девальвация гривны автоматически повлечет за собой рост цен, но летом этот процесс традиционно замедляется. То есть падение курса гривны и рост цен именно летом ударят не так сильно, как в любое другое время года.

В результате, в преддверии лета будет выгодным купить доллар в момент падения его курса и летом продать при возможном росте.

Пока же прогнозы экспертов противоречивы, курс доллара может как упасть даже ниже официальных 36,57 грн, правда ненадолго, так и пойти снова вверх.